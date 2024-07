Nvidia aktsia hind kukkus päevaga 6,6 protsenti, Apple’i oma 2,5 protsenti, Meta 5,7, Amazon 2,6, Tesla 3,1 ja Google 1,6 protsenti. Selge on, et investorid võtsid kasumit, kuid segasem on börsi pealispinna all toimuv. Toimub aga palju.

Samas aga püütakse mõistatada, mis faasis majandus on; kas tuleb pehme või valus maandumine või on käsil lihtsalt üldine mandumine, ning mida teevad intressid – kui teevad. On ju ootus, et USA Föderaalreserv langetab intresse, ent samas on majandus üllatavalt tugev, mis vajadust kärbeteks vähendab.