Strateeg hoiatab tehnoloogiaaktsiate krahhi eest

Societe Generale'i ülemaailmne peastrateeg Albert Edwards andis neljapäeval avaldatud märkuses hoiatuse 2024. aasta börsiralli kohta. Ta on juba mitu kuud olnud kõrges valmisolekus majanduslanguse ja tulevase börsikrahhi suhtes, ennustades eelnevalt, et investorid võivad varsti silmitsi seista kahjudega, mis peegeldavad dot-com-krahhi 2000. aastate alguses.

«Aja edenedes on meist vähe neid, kes olid Nasdaqi 2000. aasta krahhi ajal tööstuses, rääkimata 1987. aasta krahhist. Mina olin seal ja üks asi, mida ma olen õppinud, on see, et ei tohi olla rahulolev. Halvad asjad juhtuvad ja hoiatusmärgid on olemas, kui neid otsida,» ütles Edwards neljapäeval avaldatud märkuses.