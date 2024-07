Investorid mures USA piirangud Hiinaga äritsemiseks ohustavad kiibitootja tulevikku

Hollandi ettevõte ASML, kes toodab mikrokiipe valmistavaid seadmeid, avaldas teise kvartali finantstulemused, mis ületasid LSEG (Financial Markets Infrastructure and Data) prognoositut. Netobroneeringute arv ulatus 5,6 miljardi euroni, mis on 24% enam kui aasta tagasi ja mis oli rohkem, kui analüütikud ootasid.