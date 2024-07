Luminor: intressimäärade langetamise otsused tänavu siiski tulevad

«Neljapäevane otsus oli oodatud arvestades seda, et juuni kohtumisel intressimäärasid langetati hoolimata sellest, et inflatsiooniootuseid tõsteti. Suures plaanis näeb keskpank, et arengud on olnud ootustega kooskõlas ning seepärast pole poliitika kurssi vaja muuta,» märkis Uusküla.

«Kuna inflatsioonisurved on vähenemas järgneva aasta jooksul, siis võib jätkuvalt oodata, et Euroopa Keskpank on intressimäärasid langetamas üks kuni kaks korda sel aastal. Euribori langus jätkub aeglases tempos. Praeguste arengute järgi tähendab see, et 6 kuu euribor jõuab aasta lõpuks umbes 3,2 protsendi juurde,» jätkas Uusküla.