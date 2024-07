Eamets: keskpank arvab, inimesed ise on kallite laenude jätkamises süüdi

Täna avaldatud Euroopa Keskpanga otsus intresse mitte alandada ei tulnud turgudele üllatusena. Inflatsiooninumbrid on küll tulnud allapoole, juunis oli inflatsioon 2,5%, aga eesmärgiks seatud 2% inflatsioonist ollakse siiski veel kaugel. Karta on, et inflatsiooninumbreid hoiab kõrgemal kui 2% jätkuv palgakasv. Paraku on viimased agregeeritud andmed pärit märtsist ja siis oli euroala palgakasv 5,8%, tänaseks on see kindlasti allapoole tulnud, sest suuremad kollektiivlepingud on selleks korraks ilmselt sõlmitud. Küll aga võib eeldada, et palgakasv tervikuna on kiirem kui hinnakasv.