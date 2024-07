Investor kurdab: valitsuse otsust noolival ettevõttel on maksuvõlad ja puudub majandusaasta aruanne

Täna teatas Fermi Energia investor Postimehele, et firma aktsiatega on Funderbeamis kauplemine peatatud. Investor sai sellest niimoodi teada, et ta tahtis tehingut teha, mille peale öeldi talle Funderbeamist, et ei saa. Aga ei saavat seetõttu, et Fermi Energia pole esitanud tähtaegselt majandusaasta aruannet. «Lisaks on Fermil tekkinud 26 000+ eurone maksuvõlg, olukorras kus viimase kvartali käive üldse oli 27 000 eurot,» kurtis investor.