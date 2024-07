Ohjeldamatu maksutõus: kõik, mida teame praegu Michali valitsuse plaanidest

Tänasel valitsuse pressikonverentsil märgiti, et asi on veel hullem, kui kardeti, ja nn kasinuspoliitika raames on oodata kärpeid. Üks kärbe käidi kohe välja ka: see on 55 000 eurot haridustöötajate stipendiumiraha, aga samas märgiti, et ega haridustöötajad seepärast tunnustamata jää.