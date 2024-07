Ain Hanschmidt: valitsus ei tohi uute maksudega vinti üle keerata

Hanschmidti sõnul on koalitsioonikõnelustel kõlama jäänud õiged märksõnad: julgeolek, majandus- ja konkurentsivõime, riigirahandus, tööstuspoliitika. Lisaks otsuste ettearvatus ja raiskamise kokkutõmbamine. «Need on olulised asjad, need lähevad ettevõtjale tõepoolest korda,» kinnitas Hanschmidt.