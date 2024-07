Trump: mul on kõiges õigus olnud

Bloomberg andis sissejuhatuseks ülevaate Mar-a-Lago külalistetoast, kus kõrgus õhupallidest torn kirjaga «47», see on järjekorranumber järgmisele presidendile. Šedööver on kingitus kohalikult austajalt. «Parimalt ülemjuhatajalt, keda Ameerika kunagi tundnud on,» esitles Trump talle iseloomulikul maneeril. Trumpi nõudmisel tõi kohalik töötaja välja uue kuuma moeeseme, mida rahulolevalt külalistele näidati: punase MAGA-stiilis mütsi, millel on kiri «Trump was right about everything» (Trumpil oli kõiges õigus – toim). Mar-a-Lago väravate taga ei ole ülejäänud maailm selles nii kindel.