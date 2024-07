Endriko Võrklaev: veerand SEB pensionifondide tootlusest tuli Nvidiast

Aasta algusest 2,5-kordistunud Nvidia aktsia väärtus on toonud rõõmu paljudele investoritele. Isegi, kui portfellis seda aktsiat otseinvesteeringuna pole, on see läbi kasvava osakaalu indeksites positiivse tõuke andnud paljudele portfellidele. Nii ka pensionikogujatele: Eesti pensionifondide poolaastatulemuste tipus troonis SEB pensionifond indeks. SEB pensionifondide viimase 12 kuu tulemused ületasid inflatsiooni madala riski kategoorias paar korda ja kõrge riski kategoorias koguni üle 9 korra, kirjutas SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev.