Elektrilevi kaugloetav elektriarvesti. Foto on illustratiivne.

Sel nädalal teatasid Balti riigid, et lõpetavad nn BRELL-lepingu, mis tähendab, et uue aasta veebruaris ühendatakse meid lõplikult Venemaa elektrisüsteemist lahti. Eesti Energia ja Elering ütlevad, kuidas see muutus meie elektriarvel kajastuma hakkab.