Norstati läbiviidud uuring näitab, et 18–39-aastaste seas on kõige suurem osakaal neid, kes ei kogu pensioniks sääste, kuna nad pole sellele seni mõelnud.

Luminori pensionide fondijuht Vahur Madissoni sõnul ei ole see statistika üllatav, kuid paneb siiski mõtlema, kuidas noortele tulevikus parem pension tagada. «Finantsiliselt turvalise ja iseseisva pensioniea tagamiseks tuleb tegutseda juba täna. Lisaks riiklikule pensionisüsteemile on oluline oma vanaduspõlve ka ise panustada ning võimalusi selleks on mitmeid.»