Eesti trahvikoormusest Euroopa Liidu ees pole kellelgi aimu

Ministeeriumid kinnitavad kui ühest suust, et Eesti ei maksa ühtegi trahvi. Minevikus on Eesti rahalise karistuse saanud küll: peaaegu 15 aastat kestnud suhkrutrahvi-saagas tuli lõpuks välja käia enam kui 34 miljonit eurot.

Välisministeeriumist, kus direktiivide rikkumiste eest antavate trahvide üle arvestust peetakse, märgib juriidilise osakonna Euroopa Liidu õiguse büroo direktor Merili Kriisa, et trahvidega on nii ja naa. Nimelt peetakse arvestust juhtumite üle, mille puhul Euroopa Komisjon on Eesti vastu direktiivi ülevõtmise kohustuse rikkumise tõttu rikkumismenetluse algatanud. Aga sellega ei kaasne kohe trahv.