POSTIMEHE OSTUKORV Odavaim ostukorv kallines nädalaga 18 protsenti

Kui nädal tagasi troonis ostukorvi hinnavõrdluses Prisma, siis nüüd on liider muutunud. 17. juuli seisuga oli Postimehe ostukorvi liidripositsioonil Lidl, kus ostukorvi summaks kujunes 72 eurot ja 25 senti. Kui võrrelda aga eelmise nädala odavaimat ostukorvi Prismas (61,19 eurot) ja selle nädala odavaimat ostukorvi Lidlis (72,25 eurot), selgub, et hinnavahe on 18,07 protsenti.