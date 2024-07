ÜLLATAV STATISTIKA Noored on hakanud seni popilt ja tasuvalt alalt kaduma

Töötamise registri andmed näitavad, et viimase pooleteise aasta jooksul on töökohtade arv info ja side tegevusalal aga märkimisväärselt langenud. Selle aasta juuni seisuga on seal registreeritud ligikaudu 36 000 töötajat. Neist rohkem kui pooled (22 000) on registreeritud programmeerimise, konsultatsioonide jms tegevuste all. Aastatel 2019–2023 loodi info ja side tegevusalal just programmeerimise, konsultatsioonide jms tegevuste valdkonnas kõige enam uusi töökohti – 7700. Viimase aasta jooksul on sealt 600 töökohta uuesti aga kadunud. Teistes valdkondades on muutused olnud väiksemad, kuid langus on viimase aasta jooksul toimunud peaaegu kõigis.