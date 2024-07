Turismiettevõtjad: maksutõus pärsib majutussektori taastumist ja konkurentsivõimet

«Kui räägime konkreetselt majutusettevõtete käibemaksust, siis eesolev plaanitud tõus 1. jaanuarist 2025 viib meie majutusettevõtted konkurentsist välja ja see raskendab veelgi sektori taastumist. Näeme, et turism taastub Euroopas väga jõuliselt, kuid Baltikum on siin erandseisus, mille tingib meie geopoliitiline suhe Venemaaga,» märkis Maidla.

Ta lisas, et toitlustuse käibemaks on juba praegu, võrreldes Euroopaga, täielikult konkurentsist väljas ja majutuse eesolev maksutõus vaid suurendab seda ebaõiglust ettevõtjate vastu. «Kristen Michal on öelnud, et riigi roll on tagada ettevõtetele tingimused majanduse taastamiseks – loodame, et siinkohal see nii ka läheb,» nentis Maidla.