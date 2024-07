Töötukassa poolt on valminud kaks korda aastas koostatav tööjõuvajaduse baromeeter, mis prognoosib, milliseid ametikohti saab olema kõige raskem täita ja millistel on tööjõudu üle. Uuringus jaotatakse ametid viieks: suure ülejäägiga, ülejäägiga, tasakaalus, puudujäägiga ja suure puudujäägiga ametiteks. Uuringut on tehtud juba kaheksa aastat.