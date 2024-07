«Ida-Virumaa korterelamute seisukorra parandamine on riigi jaoks olnud eraldi tähelepanu all, sest selles maakonnas on vajadus renoveerimise järele märkimisväärselt suurem kui mujal. Mul on rõõm tõdeda, et ühine pingutus koos kohalike omavalitsustega teavitustöö tegemisel on vilja kandnud, sest 9,4 miljoni euro suurune renoveerimistoetus on poole aastaga pea täielikult ära taotletud. Ida-Virumaa korteriühistute seas on kasvanud valmidus oma elutingimusi parandada, mis on oluline samm kogu piirkonna arengu jaoks,» sõnas kliimaminister Kristen Michal.