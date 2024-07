ActivTradesi tegevjuht Ricardo Evangelista ütles AFP-le, et kuld saab kasu dollari nõrgenemisest ja kulla konkurentide hulka kuuluvate riigivõlakirjade tootluse langusest, pärast möödunud nädalal avaldatud andmeid, mis kinnitasid, et USA inflatsioon on naasmas tasemele, mis on lähedane Fedi poolt loodetud tasemele.