Ootamatult tugevad tulemused Goldman Sachsi kasum enam kui kahekordistus

New Yorgi finantshiid, mis oli suurema osa 2023. aastast surve all seoses ebaõnnestunud laienemisega väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete laenuandmise valdkonda, teatas 30. juunil lõppenud kvartalis 2,9 miljardi dollari suurusest kasumist, mis on rohkem kui kaks korda suurem kui aasta varem. Firma tulud kasvasid 17 protsenti, 12,7 miljardi dollarini.