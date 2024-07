Eesti finantsäss: Kristen Michalil ei ole ambitsiooni

«Minna valitsusse, öeldes, et ambitsiooni ei ole, on natuke totter,» sõnas Kiisk.

«Ma tahan näha ambitsiooni, ma tahan näha majanduskasvu, prioriteete ja et inimestele oleks mõeldud,» rääkis Kiisk. «Ma tahaks näha, kuhu me liigume riigina. 1990ndatel nähti meid odava tootmisplatsina, mida me kindlasti enam ei ole. Kas me oleme FinTechi maa või jätkuvalt turismimaa?»