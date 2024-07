Fahle kvartalisse kolis järgmine teleproduktsiooniettevõte

Kiire töö juures peab Karelson oluliseks, et Fahle kvartalist jõuab igasse Eesti telekanalisse kohale maksimaalselt kümne minutiga. «Sujuv logistika on meediatöötajate jaoks määrava tähtsusega. TV3 on lähedal Peterburi maanteel, ETV paar tänavat Kadrioru poole ja Kanal 2 on suisa naaber. Kaugemale Eestimaa nurka võttele liikumine on samuti mugav, kuna kõikide maanteede alguspunktid on lähedal. Parkida saab otse kontori maja ees. Selliste tingimuste kooslust on mujalt keeruline leida,» märkis Karelson.