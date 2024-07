UURING Pikaleveninud majanduskriis on tööturule oma jälje jätnud

Värskest uuringust on näha, et väga suur puudujääk on kahe valdkonna töötajatest – õpetajad ja meditsiin. Puudu on näiteks logopeedidest, eriarstidest, psühholoogidest, eripedagoogidest. Kiireid lahendusi on siin töötukassa hinnangul raske pakkuda, sest need on ametid, mida õpitakse kaua.