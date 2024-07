UURING Pikale veninud majanduskriis on tööturule oma jälje jätnud

Töötukassa koostab kaks korda aastas tööturu uuringut, mille abil prognoositakse tööjõuvajadust ametite kaupa. Uuring on kokku pandud läbi tööandjate vaate, hinnatakse kuidas muutub vajadus teatud ametiala töötajate järele aasta jooksul, millistel ametialadel on tööjõu ülejääk ning millistel puudujääk.

Värskest uuringust on näha, et väga suur puudujääk on kahe valdkonna töötajatest – õpetajad ja meditsiin. Puudu on näiteks logopeedidest, eriarstidest, psühholoogidest, eripedagoogidest. Kiireid lahendusi on siin töötukassa hinnangul raske pakkuda, sest tegemist on ametitega, mida õpitakse kaua.