«Kõik nimetatud nõukogu liikmed on arvamusel, et pakkumisel ei ole negatiivset mõju Tallinkile, Tallinki huvidele ega tema töösuhetele töötajatega,» leiavad Enn Pant, Kalev Järvelill, Ain Hanschmidt, Eve Pant ja Toivo Ninnas. «Nõukogu liikmed märgivad, et pakkumise hind on võrreldes Tallinki aktsiate turuhinnaga madal, mistõttu ei ole pakkumine eelduslikult atraktiivne jaeinvestoritele, kelle tehingumahud on väiksemad ning kellele ei ole tehingute tegemisel takistuseks Tallinna või Helsingi börsi väike likviidsus. Nõukogu hinnangul võib aga pakkumine olla atraktiivne suurematele investoritele, kes soovivad erinevatel põhjustel investeeringust väljuda.»