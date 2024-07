Ka kolmeeuroste laenudega saab teha korraliku tulemuse

Sisuliselt on pandimaja krediidiasutus, mis väljastab laene eseme tagatisel. See tähendab, et laenu soovija toob esindusse eseme, mis jääb soovitava laenu tagatiseks. Kui laenu võtja ei soovi, või ei saa, võetud laenu tagasi maksta, siis on tal võimalik toodud esemest loobuda. Kui võetud laenu tagasi ei maksta, ei teki sellest laenajale ühtegi lisakohustust või probleemi ning tema usaldusväärsus laenu võtjana ei kahane sellest ei Luutari ega ka teiste krediidiasutuste suhtes, sh ka pangad, kirjutab ettevõte oma 2023. aasta majandusaruandes.