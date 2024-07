Investorid tormavad Trumpi tulistamise järel turvavarasid ostma

Finantsturu kommentaatorite sõnul suurendab tulistamine Trumpi võimalusi võita USA presidendivalimised. Seetõttu võib eeldada, et fookus liigub väärtpaberitele, millel on kasu Trumpi poliitikast ning pikas perspektiivis on see negatiivne USA valitsuse võlakirjade jaoks.