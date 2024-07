Kuidas juhuslik krüptovaluuta ost sai alguseks 35 000 euro suurusele investeerimisportfellile

Pärast krüptomüntide ostmist ei jälginud Ellina, mis ostetud krüptovaluutaga toimub. Alles mõni kuu hiljem sai ta aru, et oli teeninud oma esimese raha, kui koroonaviiruse olukord rahunes ja ostetud krüptovaluuta oli selle aja jooksul märkimisväärselt hinnas tõusnud. Nii mõistis ta, et rahaga saab tõesti midagi teha peale selle, et seda lihtsalt pangas hoida. «Sel ajal olin ma praktikal ettevõttes Twilio. Palk oli hea ja pärast igakuiseid kulutusi jäi mul veel vaba raha, mis lihtsalt kontol seisis. Sain aru, et sellega peab kindlasti midagi ette võtma,» räägib Ellina.