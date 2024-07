Eestlased leidsid legaalse viisi, kuidas maksuvabalt raha saada

Araabia Ühendemiraadid (AÜE) on kaua olnud tuntud kui maksuefektiivne sihtkoht nii eraisikutele kui ka äridele. Võib-olla on eestlastel aeg küüsi närida, eriti alates 2025. aastast, mil tulumaks Eestis tõuseb veel kahe protsendi võrra. Lisaks sellele, et riigis puudub tulumaks, on AÜE ka kaheksandal kohal riikide seas, kus on kõige kõrgemad palgad.