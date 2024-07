615 MILJONIT EUROT Tehnoloogiahiid AMD ostis Soome idufirma

Silo AI on Soome idufirmade skeene üks edulugusid. 2017. aastal loodud startup on kasvanud Euroopa suurimaks erakapitalil põhinevaks AI oivakeskuseks. Idufirma 300 liikmeline meeskond koosneb maailmatasemel tehisintellekti teadlastest ja inseneridest, kellel on laialdased kogemused kohandatud tehisintellekti mudelite, platvormide ja lahenduste väljatöötamisel. Sealjuures omavad pooled idufirma töötajad doktorikraadi.