KARMIMAD REEGLID Eesti soovitab ELi tubaka ja nikotiinitoodete regulatsioone karmistada

«See on juba ellujäämise küsimus – eestlased, eriti noored, hoiavad e-sigarettide tarbimises maailmas musta esikohta, meil ka kasvab tarbimine väga kiiresti ja meil on enneolematult palju eri tooteid müügi registreeritud. Meie mure eestlaste tervise ja keskkonnakahjude pärast on suur. Siseriiklikult toimetades me ei ole lõpuni edukad, sest Euroopa Liidus liigub kaup vabalt. Kahjuks näeme Eestis ka tubakalobi tulemusi, palju eksitavat infot ja teadmatust. Eriti hea meel oli täna kuulda noorte esindajatelt, et nad ootavad poliitikutelt rohkem otsustavust nikotiini piiramisel,» ütles riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta.