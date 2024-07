Andrus (nimi muudetud – toim) tegi eelmise aasta lõpus kasiinos mängimiseks 1200-eurose sissemaksu ja jätkas panustamist Blackjacki mängus kuni 10 000-euroste panustega. Ta meenutab, et võitis mitmest mängust kokku 400 000 eurot.

Blackjack on kasiinodes laialt levinud kaardimäng. Selles on võitmiseks vajalik lisaks õnnele ka oskused ning seetõttu on mängus ranged reeglid, mille rikkumisel mängija diskvalifitseeritakse. Mängu reegleid saab täpsemalt lugeda siit.