Gaasi hind Euroopas kukub: Eesti Gaas langetas hinda, Alexela ootab trendi

Euroopa maagaasi hinnad on peale veebruari lõpus alanud ülesliikumist hakanud juulikuus langema. Senimaani oli Hollandi gaasibörsil megavatt-tunni hind kõige kõrgem selle aasta juuni alguses – 36,243 eurot. Selle nädala kolmapäeval oli maagaasi hind Euroopa turul 30,784 eurot megavatt-tunni eest, mis on viimase seitsme nädala madalaim tase.

Alexela juhatuse esimees Kalvi Nõu ütles eile ERRile, et hinna langetamiseks oodatakse trendi kinnistumist- aga mida see tähendab? «Gaasi hinna muutustest teavitatakse kliente ette vähemalt 30 päeva. See tähendab, et hiljemalt juulikuu lõpus selgub, mis saab muutuvas paketis olema septembrikuu hind. Kui turg vahepeal ei pööra tõusule, siis tuleb hind septembris madalam kui juulis ja augustis,» kommenteeris Alexela juhatuse esimees Kalvi Nõu Postimehele vastuseks küsimusele, millal Eesti tarbijad gaasi hinnalangust näevad.