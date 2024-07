Maksuprobleemid takistavad Hiina autode importi Venemaal

Moskva ja Peking on kasutanud keerulisi meetmeid, et vältida makseviivitusi, sealhulgas Hiina väikeste piirkondlike pankade abil, kuna USA sanktsioonide oht Venemaaga kauplemist hõlbustavate Hiina pankade suhtes heidutab suuremaid laenuandjaid.

Venemaa autokaupmeeste liidu president Aleksei Podštšekoldin ütles, et probleem on eriti tõsine väiksemate importijate jaoks, kes on näinud maksete katkemist. Selle tulemuseks on Hiina ekspordi vähenemine, samas kui Venemaa importijad kaotavad äritegevust ja võivad silmitsi seista täiendavate kuludega.