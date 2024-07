Mitmes eestlaste lemmiksihtkohas on kohalikel turistidest kõrini saanud

Barcelonas kulmineerus eelmisel nädalal toimunud protestimarss sellega, et tänavarestoranides pahaaimamatult kohvi või veini nautivaid turiste loobiti purkidega ja pritsiti veepüstolitega. Meeleavaldajad karjusid «turistid koju» ja vehkisid loosungitega «Barcelona ei ole müügiks».

Tuhanded meeleavaldajad tulid Hispaania linna tänavatele massiturismivastasele meeleavaldusele, et näidata vastumeelsust turistidele, kelle tõttu tõusevad kohalike elamiskulud. Ametlikel andmetel ööbis Barcelona piirkonnas 2023. aastal ligi 26 miljonit külastajat, kes kulutasid seal 12,75 miljardit eurot. Protesti eestvedajad ütlevad aga, et külastajad tõstavad hindu, samas kui turismitööstuse kasumit jaotatakse ebaõiglaselt ja see suurendab sotsiaalset ebavõrdsust.