Investor Jaak Roosaare: kui on vaba raha kontol, siis ma väga hästi magada ei saa

«Kui vaba raha on kontol, siis väga hästi magada ei saa ja tekib selline mure, et kuskile peaks selle ära pistma,» ütles Roosaare.

Jaak Roosaare on investor ja 50% Klubi asutajaliige ja Rikkaks Saamise Õpiku» autor. 50% Klubi mõte on, et pool oma kuu sissetulekust investeeritakse.