Kindlustusfirma hoiatab, mis võib koduga puhkusereisi ajal juhtuda

Gjensidige Eesti filiaali juht Raido Kirsiste tõi välja, et avatuks jäetud aknad on küll pealtnäha väike asi, kuid see võib põhjustada kodus mitmesuguseid õnnetusi. «Pühade nädalavahetustel, kui suuremad linnad jäävad inimestest tühjaks, meelitavad avatud aknad ja rõdud välja vargaid. See on kõige lihtsam viis kuritegelikul eesmärgil kodudesse siseneda, ja seda vähese vaevaga,» selgitas Kirsiste.

Vargad võivad avatud akna kaudu majja sisenedes kahjustada aknalaudasid, akna ümber olevat fassaadi viimistlust, purustada isegi topeltaknaid või kahjustada põrandat. Kui inimesel on soov siiski aken või rõduuks avatuks jätta, soovitab Kirsiste jätta akna mikroventilatsiooni asendisse.

Teine avatud akendest põhjustatud ohtlike olukordade kategooria on loodusõnnetuste poolt kodudele tekitatud kahjud. «On juhtumeid, kus tugevad tuulepuhangud tabavad akent ja lõhuvad või purustavad selle klaasi. Tugev vihm või rahe toob sademed tuppa. See ei mõjuta mitte ainult aknalaudasid, vaid ka kodu põrandat, mööblit ja seadmeid akna lähedal,» nentis Kirsiste. Kindlustusettevõte on registreerinud ka juhtumeid, kus mobiiltelefon, sülearvuti või elektrooniline käekell on tuule tõttu aknalaualt maha lennanud ja purunenud.

Paarisajaeurosed kahjud