Koolitaja: Eesti ei tohi Ukraina ülesehitamisel õiget hetke maha magada

Nendele küsimustele aitab vastuseid leida Visionest Institute’i tegevjuht Anu-Mall Naarits, kes koolitab Eestis ja Ukrainas väikese ja keskmise suurusega ettevõtete töötajaid, et nad oskaksid paremini koostööd teha. Kuna ukrainlastel on lääne inimestest erinevad arusaamad, kuidas äri ajada, tuleb neile muu hulgas õpetada rahvusvaheliste ettevõtetega suhtlemist.

Kui erinev see arusaam on?

Ukraina eksportijate hulgas on levinud suhtumine, et teie ostke seda, mida meie müüme. Aga Eesti ja ka teiste riikide eksport on edukas tänu sellele, et müüakse seda, mida mujal vajatakse.