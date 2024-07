Kasvav trend Aina enam inimesi eelistab soetada kasutatud nutiseadme

Kuusiku sõnul kaaluvad tarbijad aina põhjalikumalt läbi oma ostuotsused ning seda reedab ka järjest suurem nõudlus uuskasutatud nutiseadmete järele. «Kui inimesel on võimalik soetada endale või oma pereliikmele uueväärne nutitelefon või süler kuni mitusada eurot soodsamalt kui on selle seadme hind uuena, siis üha aktiivsemalt seda võimalust ka kasutatakse,» ütles Kuusik.

«Näiteks sülearvutite puhul on eriti populaarsed just odavama otsa seadmed, mis jäävad hinnavahemikku 200-300 eurot. Tegu on äriklassi süleritega, mis peavad reeglina ka kauem vastu ning sobivad seetõttu ideaalselt koolitöödeks või muuks koduseks tegevuseks,» lausus Kuusik.