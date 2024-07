Kiisler märkis, et Eesti majandusseisaku ja riigirahandusliku kaose taustal tuleks kõik muud jutud kõrvale jätta ja keskenduda ainult olulisele – kuidas riigieelarve kontrolli alla saada, kuidas luua kasvu soosiv majanduskeskkond.

«Selle asemel imbus kõnelustelt välja sõnum, et plaanitavasse «riigikaitsemaksu» peavad panustama ka ettevõtjad. Mida see tähendab? Kui valitsusel on plaanis ettevõtetele täiendavaid koormisi lisada, siis nii peaks seda ka ütlema, mitte luuleliselt «panustamisest» rääkima,» sõnas Kiisler.