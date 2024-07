«Mais ulatus kaupade ekspordikäive 1,6 miljardini. Seni suurima kuukäibeni, 2 miljardi euroni septembris 2022, on aga pikk tee veel minna,» tõdes Elmik pressiteates.

Ökonomist tõi välja, et impordikäive langes mais ekspordist rohkem. «Kaupade sissevedu ulatus mais 1,7 miljardi euroni. Impordi madalseis aitab parandada majanduse seisu statistiliselt, kuna kaupade sissevedu läheb majanduskasvu arvestusse miinusmärgiga. Samas näitab impordikäibe vähenemine Eesti majanduse nõrkust. Nõudlus on madal just investeerimiseks ja tootmiseks vajalike importsisendite järele. Samas tarbekaupade sissevedu kasvab,» märkis Elmik.