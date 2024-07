EfTEN: Hortese juhtum on erandlik, üürnike maksekäitumine on hea

«Koondtulemusena vastab 2024. aasta esimene poolaasta fondivalitseja ootustele. Vakantsus püsib portfelli tasemel alla 3 protsendi kõikidest pindadest, mis üldist ärikeskkonda arvestades on väga hea tulemus. Fondivalitseja hinnangul on Hortese kinnistutega seonduv käsitletav üksiku kliendispetsiifilise juhtumina ega kajasta laiemat üürnike olukorra halvenemist,» kommenteeris Arakas, lisades, et EfTEN on tema sõnul juba mõlema Hortese kaupluse osas alustanud uute toimivate lahenduste otsimist.