Eesti kaubavahetus näitab parenemise märke

Kasvanud on nii Eesti päritolu kaupade eksport kui ka eksport kokku. Suurem oli Eesti päritolu kaupade eksport viimati just eelmise aasta mais, kui see ulatus 1,06 miljardi euroni. Selle aasta mais oli Eesti päritolu kaupade eksport 1,02 miljardit eurot. Eelmise aasta juulis aga langes see näitaja 0,76 miljardi euroni.

Postimees kirjutab, et statistikaameti andmetel vähenes 2024. aasta mais eelneva aasta sama ajaga võrreldes kaupade eksport kuus protsenti ja import 13 protsenti.

Mais vähenes Eestisse toodavate kaupade import võrreldes eelneva kuuga. Koos kasvanud ekspordiga vähendas see aprillis kasvanud kaubandusdefitsiiti. Kuna aasta algusest peale on Eesti eksport kasvanud, siis nii väike on kaubandusdefitsiit olnud üksikutel kuudel viimase kahe aasta jooksul. Uusküla sõnul kompenseerib see aprillis kasvanud defitsiiti ja negatiivset mõju SKT-le.

Kõige suurema panuse Eesti päritolu kaupade ekspordi kasvu mais võrreldes esimese kvartaliga andsid raud- ja terastooted, mööbel, madratsid ja muud tooted, kokkupandavad puitehitised, mineraalkütused ning puidust tisleri- ja puusepatooted. Kõige rohkem aga kahanes küttepuidu, sh puidugraanulite ja teravilja müük välismaale.

Hea uudis majanduskasvule

Arvestades kaubanduspartnerite vaikselt paranevat majandusolukorda võib oodata Eesti ekspordi jätkuvat kasvu selle aasta jooksul. Kuna kodumaine tarbimine on aga väike, siis import kasvab pigem tootmissisendite nõudluse kasvu ja investeerimisvajaduse taustal. See on majanduskasvu jaoks hea uudis, leiab Uusküla. Praeguste jaekaubanduse ja hoiuste arengute põhjal paistab, et lisaraha eelistatakse hoida kontol ja mitte kulutada.