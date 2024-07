Ekspert: erinevalt muust maailmast Eestis kinnisvara jätkuvalt odavneb

Habali sõnul räägitakse kasvunumbrite põhjal suurtel turgudel juba uuest kinnisvarabuumist, mis on paljude analüütikute prognoosid kõrgete intressimäärade mõjust hindadele pea peale pööranud. «Nii Euroopas kui USA-s on kinnisvaraturg tervikuna hoolimata kõrgetest intressimääradest üllatavalt tugev. Samal ajal ehk maikuus langesid Eestis aastases võrdluses korterite mediaanhinnad 10 protsenti ning juunis 5,8 protsenti. Tekib küsimus, miks meil muutused nii kaua aega võtavad ja millal kohalik turg uuele kasvule pöördub,» rääkis Habal.

«Suurte rikaste riikide kinnisvarahinnad on tõusnud peamiselt kolme teguri koosmõjul: immigratsioon, laenuvõtjate ohverdused ning tugev majandus. Immigratsioon rikastesse riikidesse kasvab aastas ligi neli protsenti ning see tõstab nii eluaseme- kui ka üürihindu. Näiteks kasvab Austraalia rahvaarv immigratsiooni tulemusena poole miljoni inimese võrra aastas, mis tõstab Goldman Sachsi hinnangul eluasemehindu umbes viie protsendi võrra. Eesti rahvaarv on samuti immigratsiooni toel kasvanud, mullu lisandus rändega üle 5700 inimese, mis hakkab ka meie turule järjest enam mõju avaldama,» rääkis Habal.