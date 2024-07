Õiguskantsler: väljamõeldud looma pärast riik kaitsealasid luua ei tohi

Õiguskantsler Ülle Madise sõnul ei ole põhjust kahelda, et kaitsealuste liikide elupaikasid on oluline kaitsta ning omandit saab selleks piirata, kuid esmajärjekorras tuleb teha kindlaks, kas kaitsealune liik konkreetsel alal üldse elab ja tegutseb. Näiteks tekitab küsimuse, kas kassikaku puhul ikka piisab tõendina sellest, et linnu häälitsusi on alal kuuldud, kuid salvestusi sellest pole, kirjutab ERR.