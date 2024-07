«Kui välja jätta Hortese kinnistutega seotud üürniku makseraskused, on klientide maksekäitumine hea ning võlgnevuste tase püsib madal. Fondivalitseja hinnangul on Hortese kinnistutega seonduv käsitletav üksiku kliendispetsiifilise juhtumina ega kajasta laiemat üürnike olukorra halvenemist,» märkis Arakas, lisades, et fondivalitseja on juba mõlema Hortese kaupluse osas alustanud uute toimivate lahenduste otsimist.