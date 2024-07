Ettevõtja hinnangul on kaitsetööstuspargi loomine liiga aeglane

Kuulipilduja laskemoon. Pilt in illustratiivne.

Ettevõtja Even Tudeberg tahab Eestisse tuua välisinvestoreid Itaaliast, USA-st ja Šveitsist kaitsetööstusparki laskemoona tootma. Kaitseministeerium kavatseb eriplaneeringu ja keskkonnamõjude hindamise teha kiirendatud korras ehk pooleteise aastaga, kuid Tudebergi hinnangul on see ikkagi liiga aeglane, kirjutab ERR.