Euroopa Liidu kui terviku innovatsiooninäitajad paranevad samuti jätkuvalt stabiilses tempos. Alates 2017. aastast on need kasvanud 10 protsenti ja võrreldes eelmise aastaga 0,5 protsenti. Ehkki tulemused on aastaga paranenud enamikus Euroopa Liidu liikmesriikides, on kasv liikmesriigiti siiski väga erinev.