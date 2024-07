Eesti Energia rohelised hübriidvõlakirjad märgiti neljakordselt üle

«Ülisuur rahvusvaheliste investorite huvi näitab, et Eesti Energia kontsern ning meie roheteekonnal põhinev strateegia on usaldusväärne ning ambitsioonikas. Roheliste hübriidvõlakirjade mitmekordselt üle märkimine kinnitab, et ettevõtte plaanid on jätkusuutlikud ja perspektiivikad,» ütles Eesti Energia kontserni juhatuse liige ja finantsjuht Marlen Tamm.