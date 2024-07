DelfinGroup sai Leedus litsentsi

«Litsentsi saamine on veel üks strateegiline samm DelfinGroupi rahvusvahelises arengus, see laiendab meie tegevust Balti riikides ja tugevdab kohalolekut Leedu finantsteenuste turul. Jätkame tööd selle nimel, et pakkuda ka Leedu klientidele kvaliteetseid ja kohandatud finantsteenuseid ning tagada meie teenuste kättesaadavus,» selgitas DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņš.